Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta yeni transfer Orkun Kökçü için imza töreni düzenlendi. Bu törende milli futbolcu ve siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte törene dair tüm detaylar...

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, transferde büyük ses getirdi ve Orkun Kökçü'yü kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlılarda milli yıldız için imza töreni düzenlendi.

Törende ilk olarak Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı konuştu. İşte Adalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar...

"YENİDEN DOĞUŞUN VE AYAĞA KALKIŞIN İLANI İÇİN BURADAYIZ"

"Yeniden doğuşun ve ayağa kalkışın ilanı için buradayız. Beşiktaş forması dünyanın en iyi oyuncuları tarafından temsil edilmeye layıktır demiştik. 'Hiç kimsenin aklının ucundan geçmeyecek futbolcuları alıp, getiririz' sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz."

"ORKUN BU FORMAYI ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ SIRTINDA TAŞIDI"

"Orkun Kökçü gibi özel bir futbolcunun imzası için buradayız. Bu formayı ilk kez giymedi, çocukluğundan beri sırtında taşıdı. Kendisi için yapılan fedakarlıklara karşılık o da gereğini yapacağına yürekten inanıyorum. Sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden, vazgeçmeyen takımımızın sembolü olacak. Her zaman, her yerde en büyük Beşiktaş."

İŞTE ORKUN KÖKÇÜ'NÜN AÇIKLAMALARI:

"DÜNYADAKİ EN MUTLU İNSANIM"

"Sevgili ailem, uçaktan inerken heyecanlıydım. Burada daha da heyecanlandım, inanamıyorum. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Yönetim, ailem ve herkese teşekkür ederim. Dünyadaki en mutlu insan benim şu an."

İŞTE DÜZENLENEN TÖRENE AİT TÜM GÖRÜNTÜLER: