Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar, sol bek David Jurasek ve santrfor Tammy Abraham'ı kadrosuna katmasının ardından Orkun Kökçü için transfer görüşmelerine başlandığını resmi web sitesinden açıkladı. Beşiktaş, savunmaya bir takviye daha yapmak isterken son olarak flaş bir iddia gündeme geldi. Siyah-beyazlıların Union Berlin ile sözleşmesinin son yılına giren ve ayrılma ihtimali olan Danilho Doekhi'nin durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Fabrizio Romano'nun haberine göre, Beşiktaş haricinde Valencia ile Premier Lig ve Serie A kulüplerinin de Surinam asıllı Hollandalı futbolcunun durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü.

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