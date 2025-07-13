Beşiktaş'ta yeni transfer Orkun Kökçü için imza töreni düzenlendi!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta yeni transfer Orkun Kökçü için görkemli bir tören düzenlendi. İşte bu törene ait tüm görüntüler...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
30:52
Orkun Kökçü için imza töreni düzenlendi! 13 Temmuz 2025 | 12:00
01:48
Orkun o görüntüler karşısında gözyaşlarını tutamadı! 13 Temmuz 2025 | 12:00
02:56
Orkun Kökçü'nün duygusal anları! Gözyaşlarına hakim olamadı 12 Temmuz 2025 | 12:00
04:14
Orkun Kökçü taraftarlarla buluştu 12 Temmuz 2025 | 12:00
01:03
"Beşiktaş isteseydi Osimhen'i alırdı!" 10 Temmuz 2025 | 12:00
01:52
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! 02 Temmuz 2025 | 12:00
01:13
Tammy Abraham İstanbul'a geldi! 01 Temmuz 2025 | 12:00
06:40
David Jurasek Beşiktaş için İstanbul'da! İşte ilk görüntüler 28 Haziran 2025 | 12:00
Bugün
- Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü gözyaşlarını tutamadı!Besiktas 12 Temmuz 2025 | 07:20
- TRANSFER HABERİ: Galataray'da heyecanlandıran Osimhen iddiası! Canlı yayında açıkladıGalatasaray 11 Temmuz 2025 | 02:11
- Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü taraftarlarla buluştuBesiktas 12 Temmuz 2025 | 07:01
- Canlı yayında olay sözler! "Beşiktaş isteseydi Osimhen'i alırdı"Besiktas 10 Temmuz 2025 | 12:18