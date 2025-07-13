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Beşiktaş'ta yeni transfer Orkun Kökçü için imza töreni düzenlendi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta yeni transfer Orkun Kökçü için görkemli bir tören düzenlendi. İşte bu törene ait tüm görüntüler...

13 Temmuz 2025 | 21:35
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