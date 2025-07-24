Transferin en hareketli takımlarından olan Beşiktaş'ta sağ bek bölgesi için bekleyiş sürüyor.
Osayi Samuel ve Kyle Walker-Peters transferlerinden vazgeçen siyah beyazlılar son olarak Emerson Royal'i gündemine almıştı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano siyah beyazlı taraftarları heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu.
Haberde, Beşiktaş'ın Emerson Royal transferi için Milan ile görüşmeleri hızlandırdığını ve gönderilen resmi teklifte 10 milyon euro satın alma opsiyonu bulunduğunu belirtti.
26 yaşındaki Brezilyalı savunmacı geçtiğimiz sezon 26 maçta görev aldı.
EMERSON İÇİN BREZİLYA EKİBİ DEVREYE GİRDİ
Fabrizio Romano, Flamengo, Beşiktaş'ın anlaştığı Emerson Royal transferinde devreye girerek engel olmaya çalıştığını duyurdu.