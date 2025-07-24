Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sağ bek takviyesi için harekete geçti. Osayi Samuel ve Kyle Walker-Peters transferlerinden vazgeçen siyah-beyazlılar, rotasını İtalya'ya çevirdi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda aradığı ismi bulan Kartal, Milan forması giyen Emerson Royal için resmi teklifini sundu. İşte transferin ayrıntıları... (BJK spor haberleri)

Transferin en hareketli takımlarından olan Beşiktaş'ta sağ bek bölgesi için bekleyiş sürüyor.

Osayi Samuel ve Kyle Walker-Peters transferlerinden vazgeçen siyah beyazlılar son olarak Emerson Royal'i gündemine almıştı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano siyah beyazlı taraftarları heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu.

Haberde, Beşiktaş'ın Emerson Royal transferi için Milan ile görüşmeleri hızlandırdığını ve gönderilen resmi teklifte 10 milyon euro satın alma opsiyonu bulunduğunu belirtti.

26 yaşındaki Brezilyalı savunmacı geçtiğimiz sezon 26 maçta görev aldı.

EMERSON İÇİN BREZİLYA EKİBİ DEVREYE GİRDİ

Fabrizio Romano, Flamengo, Beşiktaş'ın anlaştığı Emerson Royal transferinde devreye girerek engel olmaya çalıştığını duyurdu.