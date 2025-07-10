TRANSFER HABERLERİ | Orkun Kökçü Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Beşiktaş'ın Orkun Kökçü transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar milli oyuncuyu İstanbul'a getiriyor! İşte detaylar... | Son dakika BJK transfer haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 10.07.2025 - 14:59 Güncelleme Tarihi: 10.07.2025 - 15:22
Portekiz basınının haberine göre Beşiktaş milli oyuncunun transferini Perşembe gününe kadar bitirmek istiyor.
Beşiktaş milli oyuncunun transferi için Benfica'ya zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yaptı. Beşiktaş Orkun Kökçü'yü 1 yıllık kiraladıktan sonra bonservisiyle kadrosuna katacak.
Transferin toplam maliyeti 30 milyon Euro olacak. Beşiktaş ilk olarak 25 milyon Euro ödeyecek. Teklif aynı zamanda 5 milyon Euro bonus içeriyor.