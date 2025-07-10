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Trabzonspor'dan Mamadou Sangare harekatı! Trabzonspor'dan Mamadou Sangare harekatı! 15:37
F.Bahçe Asensio'yu kadrosuna katıyor! Anlaşma sağlandı F.Bahçe Asensio'yu kadrosuna katıyor! Anlaşma sağlandı 15:30
Trabzonspor'a Sambacı forvet! Trabzonspor'a Sambacı forvet! 15:20
Orkun İstanbul'a geliyor! Orkun İstanbul'a geliyor! 14:58
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı! Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı! 14:58
Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor 14:25
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Osimhen transferinde sıcak gelişme! Dursun Özbek açıklama yaptı! Osimhen transferinde sıcak gelişme! Dursun Özbek açıklama yaptı! 14:13
F.Bahçe'nin yeni stadyum sponsoru açıklandı! F.Bahçe'nin yeni stadyum sponsoru açıklandı! 13:34
İşte Duran'ın Fenerbahçe'yi seçme nedeni! İşte Duran'ın Fenerbahçe'yi seçme nedeni! 13:21
"Beşiktaş isteseydi Osimhen'i alırdı!" "Beşiktaş isteseydi Osimhen'i alırdı!" 12:21
F.Bahçe'de 2 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti F.Bahçe'de 2 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti 12:01
Trabzonspor yemekte bir araya geldi Trabzonspor yemekte bir araya geldi 11:48
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı!
"Beşiktaş isteseydi Osimhen'i alırdı!"
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