Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde sezonun en heyecanlı anlarından biri yaşanmak üzere. Play-off final serisinin beşinci maçında ezeli rakipler Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka parkede bir kez daha kozlarını paylaşacak. Seride 3-1 önde olan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde galip gelerek sezonun şampiyonu olmayı hedefliyor. Öte yandan pes etmeye hiç niyeti olmayan siyah-beyazlılar, bu zorlu mücadelede parkeden galip ayrılarak seriyi altıncı maça taşımak istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finali beşinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak derbi öncesi seride 3-1 önde olan sarı-lacivertliler, kritik maçı kazanarak şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Siyah-beyazlılar ise güçlü rakibine karşı seriyi altıncı maça taşımayı hedefliyor. Basketbolseverler, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finali beşinci maçı 25 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka maçı beIN Sports 5 ve beIN Sports Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

DERBİDE HEYECAN SÜRÜYOR

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde derbi heyecanı devam ederken, sarı-lacivertlilerin 3-1'lik üstünlüğü bulunuyor. Ev sahibi olduğu ilk iki maçı 94-76 ve 84-76'lık skorlarla kazanan Fenerbahçe Beko, seride 2-0 üstünlüğü eline almıştı. Üçüncü maçta ev sahipliği yapan Beşiktaş Fibabanka, rakibini 98-77 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi. Son oynanan karşılaşmada ise sarı-lacivertliler, dördüncü müsabakayı 91-87 kazandı ve seriyi 3-1 yaptı.

FENERBAHÇE BEKO'DA HEDEF ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçe Beko, 3-1 önde olduğu final serisinde Beşiktaş Fibabanka'yı yenmesi durumunda 12. şampiyonluğunu ilan edecek. Derbide seriyi altıncı maça taşımak isteyen Beşiktaş Fibabanka ise kritik karşılaşmayı kazanarak altıncı maçı, 27 Haziran Cuma günü saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynamayı amaçlıyor.