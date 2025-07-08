Beşiktaş, savunma bölgesi için David Jurasek'i ve hücum bölgesi için Tammy Abraham'ı kadrosuna katmasının ardından orta saha bölgesi için de hamle yapmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda siyah-beyazlılar için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Kara Kartal'ın kariyerini Sporting'de sürdüren orta saha oyuncusu Hidemasa Morita'yı gündemine aldığı öne sürüldü. Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre, Beşiktaş'ın geçen ayın sonundan bu yana Morita ile ilgilendiği yazıldı. Japon futbolcunun ise Beşiktaş'a olumsuz yaklaştığı belirtildi. Siyah-beyazlıların 30 yaşındaki futbolcuyu ikna etmek için mücadele edeceği vurgulandı. Morita, Sporting ile sözleşmesinin son yılına girerken Portekiz ekibinin 8 milyon euroluk bir bonservis bedeli karşılığında gitmesine izin vereceği, Morita'nın ise Premier Lig'den bir teklif gelmediği takdirde kulübünde kalmayı tercih edeceği öne sürüldü.

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