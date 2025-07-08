Beşiktaş'ta gündeme gelen yeni isim Djurgardens'de forma giyen 21 yaşındaki Tobias Gulliksen. Djurgardens'in Sportif Direktörü Bosse Andersson, kulübün Norveçli yıldız oyuncusu Tobias Gulliksen'in satışı için son görüşmeleri yaptığını doğruladı. Takvim'de yer alan habere göre Andersson, "Tobias Gulliksen için 3 somut teklif var. Yurt dışından bir kulüp, transfer penceresi henüz açılmadığı için saygı gösterdi ve önümüzdeki günlerde onlarla bir transfer görüşmesi yapacağız. Anlaşmaya varmak için tüm koşullar mevcut. Ekonomik olarak iyi bir anlaşma olacak" dedi. Bu takımın Beşiktaş olduğu iddia edildi. Solskjaer'in de çok istediği genç oyuncu için en iyi teklifin Beşiktaş'tan geldiği de iddia edildi.