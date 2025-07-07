Tammy Abraham ve David Jurasek’i kadrosuna katan, Jens Cajuste’yi de imza aşamasına getiren Beşiktaş, sol kanat transferine hız verdi. Siyah beyazlıların, listenin ilk sırasında yer alan Zuriko Davitashvili için pazarlıklara kısa sürede başlayacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Transferin en aktif takımı olan Beşiktaş dur durak bilmiyor. 9 numara pozisyonunu dünyaca ünlü yıldız Tammy Abraham ile takviye eden, sol beke Benfica'dan David Jurasek'i kiralayan Siyah-Beyazlılar, Napoli'nin 6 numarası Jens Cajuste'nin transferi de imza aşamasına getirdi.

SONUÇ ALINAMAMIŞTI

İsveçli yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralayacak olan yönetim artık gözünü kanat bölgesine çevirmiş durumda. Takvim'in haberine göre, geçtiğimiz sezon büyük sıkıntı yaşanan sol kanada tartışma yaratmayacak bir ismi almak isteyen Beşiktaş'ta listenin ilk sırasında Zuriko Davitashvili yer alıyor. Gürcü yıldız için daha önce pazarlıklar yapılmış ancak sonuç alınamamıştı. Yönetimin bu hafta Saint Etienne ile görüşmelere yeniden başlaması bekleniyor. Fransız ekibinin Ligue 2'ye düşmesini fırsata çevirmek isteyen SiyahBeyazlılar 24 yaşındaki oyuncunun transferini 6-7 milyon Euro bandında bitirmek istiyor.

17 GOLE KATKI VERDİ!

Saint Etienne'in 3 yıl daha kontratı olan oyuncu için 12 milyon Euro istediği ve taraflar arasında sıkı pazarlıkların olacağı belirtiliyor. Geçen sezon ligde 33 maça çıkıp 9 gol ve 8 asist kaydetti.