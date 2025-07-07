Takıma en az bir kanat oyuncusu almayı planlayan Beşiktaş'ta Vaclav Cerny transferindeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Geçen sezon İskoç ekibi Glasgow Rangers'ta oldukça başarılı bir sezon geçiren ancak bonservisi Alman ekibi Wolfsburg'da bulunan 27 yaşındaki Cerny için önemli bir mesafe kat edildi. Wolfsburg'dan ayrılmaya hazırlanan 27 yaşındaki Çek yıldız için Avrupa'nın çeşitli liglerinden teklifler gelirken, siyah-beyazlılar 1+7 milyon euro'luk bir teklifle kapıyı çaldı. Fotomaç'ın haberine göre, 1 milyon euro kiralama ve 7 milyon satın alma opsiyonu öneren Kara Kartal, beklemeye başladı.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Cerny operasyonu! İşte Wolfsburg'a teklif edilen rakam
Kanat bölgesine takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, Vaclav Cerny için 1+7 milyon Euro’luk teklifte bulundu. Siyah beyazlılar bu teklif sonrası Alman ekibi Wolfsburg’un yanıtını bekliyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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Yayın Tarihi: 07.07.2025- 06:41