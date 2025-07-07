Takıma en az bir kanat oyuncusu almayı planlayan Beşiktaş'ta Vaclav Cerny transferindeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Geçen sezon İskoç ekibi Glasgow Rangers'ta oldukça başarılı bir sezon geçiren ancak bonservisi Alman ekibi Wolfsburg'da bulunan 27 yaşındaki Cerny için önemli bir mesafe kat edildi. Wolfsburg'dan ayrılmaya hazırlanan 27 yaşındaki Çek yıldız için Avrupa'nın çeşitli liglerinden teklifler gelirken, siyah-beyazlılar 1+7 milyon euro'luk bir teklifle kapıyı çaldı. Fotomaç'ın haberine göre, 1 milyon euro kiralama ve 7 milyon satın alma opsiyonu öneren Kara Kartal, beklemeye başladı.