Yeni sezonda şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurmanın hesaplarını yapan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Bir yandan takımdan ayrılacak oyuncuları belirleyen siyah-beyazlılarda sürpriz bir gelişme yaşandı. Takımın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'a İngiltere Premier Lig ekibi bir kez daha teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Premier Lig'in son yıllardaki yükselen takımlarından Aston Villa, Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'dan vazgeçmiyor. Geçen sezon siyah-beyazlıların kapısını çalan Aston Villa, Beşiktaş'ın yüksek talepleri nedeniyle mutlu sona ulaşamamıştı. Fotomaç'ın haberine göre, bir kez daha kapıyı çalmaya hazırlanan İngiliz ekibine bu kez geçen yıla göre değişen yönetimin de olumlu yaklaşacağı öğrenildi.

Bu sezon 46 maçta siyah-beyazlı formayı sırtına geçiren Semih Kılıçsoy, 2100 dakika süre alırken 4 gol ve 6 asist kaydetti. Transfermarkt verilerine 12 milyon değeri bulunan 19 yaşındaki futbolcunun 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.