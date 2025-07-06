Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi takımdan ayrılacak isimler belli olmaya başladı. Siyah beyazlılarda, Chamberlain'in ardından Tayyip Talha'ya da ayrılık için kolaylık sağlanacak. İşte ayrıntılar... BJK SPOR HABERLERİ
Geçen sezon performansı ile büyük hayal kırıklığı yaratan Tayyip Talha Sanuç'un Süper Lig'den talipler artıyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre yeni sezon planlamasında düşünülmeyen 25 yaşındaki futbolcusunu elden çıkarmak isteyen siyah-beyazlılar, gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.