Osayi Samuel ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan siyah-beyazlılar, sağ bekte Southampton ile sözleşmesi sona eren Kyle Walker-Peters'ı bitirmeye çalışıyor. Fotomaç'ın haberine göre, sözleşmesi sona erdiği için bonservisini eline alan 28'lik başarılı futbolcuyu ikna etmek isteyen yönetim, imza bedeli olarak 2 milyon Euro önerdi.

ZAMAN İSTEDİ

İngiliz kulüplerinin önüne geçen siyah-beyazlılar, hem şampiyonluk yarışı hem de Avrupa'daki hedefleri konusunda oyuncuya projelerini anlattı. Yönetimden zaman isteyen 28 yaşındaki Jamaika asıllı İngiliz oyuncunun en iyi teklifi Beşiktaş'tan aldığı ve transfere de oldukça sıcak baktığı öğrenildi.