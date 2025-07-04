SON DAKİKA: Beşiktaş Immobile'nin sözleşmesini fesh etti

Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama ile İtalyan golcü Ciro Immobile yollarını resmen ayırdı. İşte detaylar..

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Ciro Immobile ile olan sözleşmenin sonlandırıldığını KAP'a bildirdi.

Ciro Immobile'ye kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Ciro Immobile ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 2.625.000 Avro fesih tazminatı ödenecektir."