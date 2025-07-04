Yeni sezonda şampiyonluk yolunda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim, bir süredir peşinde olduğu Wolfsburg'un Çek yıldızı Vaclav Cerny için Almanya'ya gidecek. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Forvet transferinde Tammy Abraham ile rahat bir nefes alan siyah-beyazlılarda rota şimdi kanat transferlerine çevrildi. Sol taraf için Okafor'u gündemine alan yönetim, sağ kanat için ise Wolfsburg'un yıldızı Vaclav Cerny'yi gündemine aldı. Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş, geçen sezon Rangers'da çok iyi bir sezon geçirerek 11 gol atan Çek yıldız için harekete geçildi.

F.BAHÇE'YE 2 GOLÜ VARDI

Wolfsburg'un yeni sezonda da takımda düşünmediği ve elden çıkarmak istediği Cerny'de tıpkı Abraham'da olduğu gibi satın alma opsiyonlu kiralama yoluna gitmek isteyen siyah-beyazlılar, ilerleyen günlerde Almanya'ya bir çıkarma yapacak. Cerny geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde F.Bahçe karşısında attığı 2 golle dikkat çekmişti.