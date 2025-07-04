Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham Ayasofya Camii'ni ziyaret etti.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI:
Yeni transferimiz Tammy Abraham için dijital mecralarımızdan paylaştığımız videoya Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi ile Pera Palace Hotel ev sahipliği yaptı.
Tammy Abraham, çekimlerin ardından ihtişamından etkilendiği ülkemizin en önemli tarihi miraslarından olan Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'ni ziyaret etti.
Bu vesileyle söz konusu videonun hazırlanmasındaki destekleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne, İstanbul Valiliği'ne ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz.
#LetTheGameBegin pic.twitter.com/E76MTpd6BM— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 3, 2025
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