Beşiktaş’ın yeni golcüsü Tammy Abraham, Ayasofya Camii'ni ziyaret etti. İşte o anlar | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham Ayasofya Camii'ni ziyaret etti.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI:

Yeni transferimiz Tammy Abraham için dijital mecralarımızdan paylaştığımız videoya Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi ile Pera Palace Hotel ev sahipliği yaptı.

Tammy Abraham, çekimlerin ardından ihtişamından etkilendiği ülkemizin en önemli tarihi miraslarından olan Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'ni ziyaret etti.

Bu vesileyle söz konusu videonun hazırlanmasındaki destekleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne, İstanbul Valiliği'ne ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz.

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