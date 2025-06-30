Beşiktaş'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ciro İmmobile, bir yere gitmeyi düşünmediğini birçok kez dile getirse de ayrılık artık çok yakın. Bologna, tecrübeli futbolcuya yaptığı 2 milyon Euro'luk teklifi 2.5 milyon Euro'ya çıkardı ve taraflar 1+1 yıllık sözleşme karşılığında anlaşmaya vardı. Serie A ekibinin, siyah-beyazlı kulüple ilişkisini kesmesini beklediği 35 yaşındaki golcü, sözleşme feshi için 4 milyon Euro talep etti ancak Serdal Adalı yönetimi bunu geri çevirdi. Oyuncunun menajerine 2 milyon Euro önerildi. İmmobile cephesi ise isteğini minimum 3 milyon Euro olacak şekilde değiştirdi. Sabah'ın haberine göre, taraflar arasındaki görüşmeler hız kazanırken orta yolun bulunmasıyla birlikte ayrılığın kısa süre içerisinde gerçekleşeceği belirtildi.

FORVETE 2 TAKVİYE!

Beşiktaş, Ciro İmmobile'nin gidişi sonrası forvete iki takviye birden yapmayı düşünüyor. Bu noktada çok sayıda aday gündemde. Siyah-beyazlı kulübün scout şefi Eduard Graf'ın Almanya'daki döneminden tanıdığı Taiwo Awoniyi ve Kasper Dolberg listedeki isimlerden ikisi. Alınacak net santrforun arkasına da güçlü bir oyuncu arayan siyahbeyazlılar, Awoniyi için İngiliz kulübü Nottingham Forest ile temas kurdu ancak 20 milyon Euro bonservis bedeliyle karşılaştı. Beşiktaş'ın bu seçeneği kiralık olarak gündemine aldığı kaydedildi. Anderlecht ile de Dolberg için görüşen Beşiktaş, satın alma opsiyonlu kiralık seçeneğiyle ikinci santrfor transferini yapmayı amaçlıyor.