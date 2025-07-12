Tammy Abraham: Çok büyük bir kulübe geldim!

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Tammy Abraham, önemli açıklamalarda bulundu. beIN Sports'a konuşan Abraham'ın açıklamalarından öne çıkanlar ise şu şekilde:

"ÇOK BÜYÜK BİR KULÜBE GELDİM"

"Beşiktaş gibi çok büyük bir kulübe geldim. Ben tutkulu bir oyuncuyum. Dünyanın en iyi taraftarının önünde bunu göstermek istiyorum"

"DELE ALLI VE BATSHUAYI İLE KONUŞTUM"

"Beşiktaş'la ilgili fikir almak için Dele Alli ve Michy Batshuayi gibi arkadaşlarımla konuştum. Beşiktaş için çok güzel şeyler söylediler. Ben de bu kararı alırken hiç zorlanmadım."

SOLSKJAER HAKKINDA

"O bir hücum oyuncusu ve hücum oyuncularının ne düşündüğünü çok iyi biliyor. Kendimi onunla çalıştığım için çok şanslı hissediyorum"

"İDOLÜM THIERRY HENRY"

"İdolüm Thierry Henry. Onu her zaman örnek aldım"

"Efsane olup olmayacağıma taraftarlar karar verir ama emin olduğum bir şey varsa, elimden gelen her şeyi yapmak ve kupalar kazandırmak için savaşmak"

ATIBA HUTCHINSON VE PASCAL NOUMA İLE BİRLİKTE YER ALDIĞI TANITIM VİDEOSU HAKKINDA

"Çok iyi tavsiyelerde bulundular. Beni karşılamaları çok iyiydi. 'Tutkunu gördükleri zaman, taraftarlar seni sevecekler.' dediler."