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Beşiktaş transferi duyurdu! Beşiktaş transferi duyurdu! 21:58
Drogba'dan Osimhen müjdesi! Drogba'dan Osimhen müjdesi! 21:51
Cimbom'dan çift antrenman Cimbom'dan çift antrenman 21:40
Beşiktaş salonda çalıştı Beşiktaş salonda çalıştı 21:39
Beşiktaş'tan bir transfer daha! Beşiktaş'tan bir transfer daha! 18:03
Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'da! Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'da! 16:42
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G.Saray'dan Osimhen için yeni teklif! G.Saray'dan Osimhen için yeni teklif! 16:30
F.Bahçe'de ayrılık! F.Bahçe'de ayrılık! 15:36
F.Bahçe'de Rashford gelişmesi! F.Bahçe'de Rashford gelişmesi! 15:00
Osimhen transferinde heyecanlandıran gelişme! Osimhen transferinde heyecanlandıran gelişme! 14:14
F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor! F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor! 14:13
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü 13:44
Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
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