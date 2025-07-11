Beşiktaş, Orkun Kökçü konusunda mutlu sona ulaştı.
Benfica ve Beşiktaş, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi konusunda anlaşmaya vardı.
KAP'A BİLDİRİLDİ
Siyah beyazlı kulüp'ten KAP'a yapılan bildiride şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel Futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda oyuncu ve kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile görüşmelere başlanmıştır."
Bilgilendirme | Orkun Kökçü 🔗 https://t.co/TTHgngAHod pic.twitter.com/VYPo2u1hwr— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 11, 2025
Siyah beyazlılar, milli futbolcuyla 1+4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Başkan Serdal Adalı, Orkun Kökçü'nün yarın (12 Temmuz'da) İstanbul'da olacağını açıkladı.
Orkun Kökçü için Tüpraş Stadyumu'nda özel bir imza töreni düzenlenecek.
🎙️ @YildizFurkanr: Sayın Serdal Adalı, kısa bir süre içerisinde Orkun Kökçü'yü Hollanda'dan alacak ve İstanbul'a birlikte gelecekler. Orkun Kökçü için Tüpraş Stadyumu'nda özel bir imza töreni düzenlenecek. pic.twitter.com/umOjp0VXwt— A Spor (@aspor) July 11, 2025