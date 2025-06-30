Transferin en hızlı takımlarından biri olan Beşiktaş, forvet bölgesi için flaş bir hamle yaptı.

Siyah beyazlılar, İtalya Serie A takımlarından Roma'da forma giyen golcü futbolcu Tammy Abraham'ı kadrosuna kattı.

Beşiktaş'ın, İngiliz santrforla 1+3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Öte yandan 27 yaşındaki isim yarın İstanbul'da olacak.

İŞTE ANLAŞMANIN DETAYLARI

Beşiktaş, Tammy Abraham'ı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer etti. Siyah beyazlılar, İtalyan ekibine 20 milyon Euro'nun altında bir bonservis bedeli ödeyecek.