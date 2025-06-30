Transferin en hızlı takımlarından biri olan Beşiktaş, forvet bölgesi için flaş bir hamle yaptı.
Siyah beyazlılar, İtalya Serie A takımlarından Roma'da forma giyen golcü futbolcu Tammy Abraham'ı kadrosuna kattı.
Beşiktaş'ın, İngiliz santrforla 1+3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Öte yandan 27 yaşındaki isim yarın İstanbul'da olacak.
İŞTE ANLAŞMANIN DETAYLARI
Beşiktaş, Tammy Abraham'ı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer etti. Siyah beyazlılar, İtalyan ekibine 20 milyon Euro'nun altında bir bonservis bedeli ödeyecek.
🎙️ @YildizFurkanr: Beşiktaş, Tammy Abraham ile 1+3 yıllık sözleşme imzaladı. İngiliz futbolcu, Siyah-Beyazlı ekibin kadrosuna ilk etapta kiralık olarak katılacak ve bu anlaşmada zorunlu satın alma şartı olacak. Siyah-Beyazlılar, 20 milyon avronun altında bir bonservis bedeli… pic.twitter.com/pEHPNPyRo9— A Spor (@aspor) June 30, 2025