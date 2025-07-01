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Duran Fenerbahçe'de! İşte İstanbul'a geliş zamanı Duran Fenerbahçe'de! İşte İstanbul'a geliş zamanı 02:07
Duran Fenerbahçe'de! İşte İstanbul'a geliş zamanı Duran Fenerbahçe'de! İşte İstanbul'a geliş zamanı 01:48
G.Saraydan 8,1 milyar liralık sermaye artırımı G.Saraydan 8,1 milyar liralık sermaye artırımı 00:57
G.Saraydan 8,1 milyar liralık sermaye artırımı G.Saraydan 8,1 milyar liralık sermaye artırımı 00:56
Hakan'dan Inter'e indirim baskısı! Hakan'dan Inter'e indirim baskısı! 00:19
PSG'den F.Bahçe'ye çifte yıldız! PSG'den F.Bahçe'ye çifte yıldız! 23:16
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G.Saray'ın kaleci transferinde Mondragon devrede G.Saray'ın kaleci transferinde Mondragon devrede 22:50
Fırtına'dan Himad Abdelli sürprizi Fırtına'dan Himad Abdelli sürprizi 22:35
Livakovic'e 2 talip birden! Livakovic'e 2 talip birden! 22:32
Beşiktaş'tan sağ bek harekatı! Beşiktaş'tan sağ bek harekatı! 22:24
G.Saray'dan milli yıldıza kanca! Menajeriyle iletişime geçildi G.Saray'dan milli yıldıza kanca! Menajeriyle iletişime geçildi 22:23
Beşiktaş Fibabanka, 6 isimle yollarını ayırdı Beşiktaş Fibabanka, 6 isimle yollarını ayırdı 22:19
Beşiktaş'tan sağ bek harekatı!
Beşiktaş Fibabanka, 6 isimle yollarını ayırdı
Kerem'den skandal karikatüre tepki!
İşte Sayısal Loto sonuçları!