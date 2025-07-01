Bright Osayi-Samuel transferinden vazgeçen siyah-beyazlı yönetim, sağ bek pozisyonu için iki güçlü ismi gündemine aldı. Fotomaç'ın haberine göre, ilk sırada, Premier League Southampton'dan ayrılan Kyle Walker-Peters. Alternatif isim ise yine Premier Lig'den yine Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Nelson Semedo yer alıyor.

Beşiktaş yönetimi, her iki oyuncuyla da temasa geçti ve görüşmeler olumlu ilerliyor. Yeni sezonda savunmanın sağına güvenilir ve dinamik bir isim kazandırmak isteyen teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, kararını kısa süre içinde yönetime iletecek. 28 yaşındaki İngiliz sağ bek, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Siyah-beyazlılar, oyuncuyla görüşmelere başladı. Southampton forması giyen Peters'in sözelşmesi sona ermesi sebebiyle cazip bir transfer hedefi haline geldi. Geçtiğimiz sezon 35 maçta forma giyen ve 2 asistlik performans sergileyen deneyimli oyuncu, hem sağ bek hem sol bek pozisyonlarında oynayabilmesiyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezonda Wolves ile 38 maça çıkan Halihazırda bonservisi de elinde olan Nelson Semedo ise, 5 asistlik de katkı sağlamıştı.