Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta Arthur Masuaku ile yollar ayrıldı.
Kulüpten konuyla ilgili açıklama geldi.
İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:
Arthur Masuaku'ya Teşekkür Ederiz 2022-23 sezonunda Futbol A Takımımıza dahil olan, 2023-24 sezonunda kazandığımız Türkiye Kupası ile ardından kazandığımız Süper Kupa'da pay sahibi olan Arthur Masuaku ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Arthur Masuaku'ya kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Arthur Masuaku'ya Teşekkür Ederiz 2022-23 sezonunda Futbol A Takımımıza dahil olan, 2023-24 sezonunda kazandığımız Türkiye Kupası ile ardından kazandığımız Süper Kupa'da pay sahibi olan Arthur Masuaku ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Arthur Masuaku'ya kulübümüze… pic.twitter.com/Oh1fcrvSm0— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 30, 2025