Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta Arthur Masuaku ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılardan konuyla ilgili resmi açıklama geldi. İşte o sözler...

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta Arthur Masuaku ile yollar ayrıldı.

Kulüpten konuyla ilgili açıklama geldi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Arthur Masuaku'ya Teşekkür Ederiz 2022-23 sezonunda Futbol A Takımımıza dahil olan, 2023-24 sezonunda kazandığımız Türkiye Kupası ile ardından kazandığımız Süper Kupa'da pay sahibi olan Arthur Masuaku ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Arthur Masuaku'ya kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.