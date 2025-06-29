Beklere iki takviye yaptıktan sonra diğer mevkilere yoğunlaşan Beşiktaş'ın orta saha için Jens Cajuste ile ilgilendiği ileri sürüldü. Fotomaç'ın haberine göre, bonservisi Napoli'de bulunan ve geçen sezonu İpswich Town'da kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki oyuncu için zemin yoklandığı öğrenildi. Piyasa değeri 12 milyon Euro olan İsveçli futbolcu İpswich Town'da 33 karşılaşmada 1 gol atarken 1 de asistle oynadı.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a İsveçli dinamo!
Yeni sezonda güçlü bir orta saha kurmayı amaçlayan Beşiktaş'ta defansif orta saha pozisyonuna sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlıların bonservisi Napoli'de bulunan İsveçli futbolcu Jens Cajuste'nin şartlarını sorduğu iddia edildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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Yayın Tarihi: 29.06.2025- 06:41