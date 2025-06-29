İngiliz spor basının iddiasına göre; orta saha için tecrübeli isim girişiminde olan Beşiktaş'a Manchester United'da top koşturan ve yollarını ayıran Christian Eriksen tavsiye edildi. Öte yandan siyah-beyazlı yönetimin de 33 yaşındaki yıldızı listesine aldığı belirtildi. Bu arada Danimarka'nın milli oyuncusu Eriksen için son kararı teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer verecek. Norveçli çalıştırıcıdan gelecek talimat doğrultusunda yönetimin ünlü futbolcu ile temasa geçeceği söyleniyor.

KARİYERİ ÇOK DOLU

Ajax altyapısından yetişen Christian Eriksen; Tottenham Hotspur, Inter ve son olarak Manchester United formaları ile Avrupa'nın üst düzey liglerinde boy gösterdi. Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından futbola dönerek örnek bir başarı hikayesi yazan Eriksen, sahadaki liderliği, pas kalitesi ve tecrübesiyle fark yaratan bir futbolcu. Eriksen gibi bir yıldızın transferi, hem taraftarları heyecanlandıracak hem de takımın oyun gücünü yukarı çekecek potansiyele sahip.

130

Christian Eriksen, Danimarka Milli Takımı formasını 130'dan fazla kez giydi. Avrupa'da önemli kulüplerde forma giyen yıldız isim, Beşiktaş'ın radarında.