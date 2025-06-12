Anadolu Efes-Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde heyecan dorukta! Serinin dördüncü randevusunda Anadolu Efes, sahasında Beşiktaş Fibabanka’yı ağırlayacak. Kritik eşleşmede mavi-beyazlılar, 2-1’lik avantajla parkeye çıkarken, Beşiktaş cephesinde ise telafisi olmayan bir karşılaşmanın stresi hâkim. Siyah-beyazlı ekip, seriyi uzatmak ve finale göz kırpmak için bu kez kazanmakta kararlı. Basketbolseverlerin büyük bir merakla beklediği bu mücadelede, hücumdaki denge, savunmadaki disiplin ve kenar yönetiminin müdahaleleri belirleyici olacak. Peki, Anadolu Efes-Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.06.2025- 10:47