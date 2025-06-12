Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya gelecek. Üçüncü maçta siyah-beyazlıları 94-87 mağlup eden Anadolu Efes, evinde oynayacağı maçı kazanması durumunda finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Güçlü rakibi karşısında seriyi beşinci maça taşımayı hedefleyen Beşiktaş Fibabanka ise zorlu maçta hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesi Luca Banchi ve Dušan Alimpijević'in performansı basketbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Anadolu Efes-Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ANADOLU EFES-BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes-Beşiktaş Fibabanka Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçı 12 Haziran Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak. Kritik karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.