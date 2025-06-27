Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu doğrultuda siyah beyazlılar, Fransa’da zor günler geçiren Lyon’dan Corentin Tolisso’yu renklerine katmak için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Orta alanda Gedson Fernandes'in yanına bu kalitede bir isim almak isteyen Beşiktaş yönetimi, Fransa'da küme düşürülme kararı verilen Lyon'a gözünü dikti. Fotomaç'ın haberine göre, Fransız ekibinin elden çıkarmaya hazırlandığı 30 yaşındaki Corentin Tolisso ile ilgilenen siyah-beyazlılar, harekete geçti. Trabzonspor'un da radarında bulunan başarılı orta saha oyuncusu için Lyon'un kapısını çalmaya hazırlanan Kartal, zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte yıldız ismi kadrosuna katmak istiyor.

Lyon, mali yükümlülüklerini yerine getiremediği için hakkında verilen küme düşürülme kararına itiraz ederken çıkacak son kararı bekliyor. Ancak karar ne olursa olsun borç yükünü düşürmek isteyen Lyon birçok oyuncusu ile yollarını ayırarak maddi açıdan rahatlamak istiyor. Bu isimlerden birisinin de Tolisso olduğunu aktaran Fransız basını, oyuncunun taliplerinin olduğunu aktardı. Tolisso'ya ciddi bir bütçe ayıran yönetim, mutlu sona ulaşmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor.

7 İSİM YOLCU

Lyon'un takımdaki birçok isimle yollarını ayırma kararı aldığı ortaya çıktı. Top Mercato'nun haberine göre, Rayan Cherki'yi 36.5 milyon euro'ya Manchester City'ye gönderen Lyon, 7 futbolcusu ile daha yollarını ayıracak. Bu isimler arasında Tolisso da bulunurken diğer oyuncular ise şöyle: Mikautadze, Perri, Fofana, Niakhate, Maitland ve Nuamah.