Transferin sessiz takımlarından Beşiktaş ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Arthur Masuaku ile yollarını ayıran siyah beyazlılar, aradığı sol beki Portekiz'de buldu.
A Spor muhabiri Furkan Yıldız'ın verdiği bilgiye göre Beşiktaş, Benfica forması giyen David Jurasek için Portekiz ekibiyle el sıkıştı. Kartal'ın 24 yaşındaki oyuncuyu hafta sonu İstanbul'a getirmeyi planladığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezonu Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da kiralık olarak geçiren Jurasek, 22 maçta görev aldı ve 3 asistlik katkı sağladı.
#TRANSFERGELİŞMESİ | Beşiktaş, Jurasek için Benfica ile her konuda anlaştı. Siyah Beyazlılar, oyuncuyu hafta sonu İstanbul'a getirmeyi planlıyor. 🎙️ @yildizfurkanr : Artık iş ıslak imzaya kaldı. Oyuncu hafta sonu İstanbul'a gelip, sözleşmeye imza atacak. pic.twitter.com/5TewMBvps0— A Spor (@aspor) June 26, 2025