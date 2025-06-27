Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Memphis Depay ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Alacakları nedeniyle kulübü Corinthians’a ihtar çeken 31 yaşındaki futbolcu önündeki seçenekleri değerlendiriyor. Transferdeki en şanslı takım ise siyah beyazlılar olarak gösteriliyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

İleride skor katkısı üretecek önemli bir isimle anlaşmak isteyen Beşiktaş'ta, Hollandalı tecrübeli futbolcu Memphis Depay'ın ismi ön plana çıkıyor. İspanyol ekibi Atletico Madrid'den ayrıldığı dönemde de gündeme gelen 31 yaşındaki futbolcunun transferi bu kez hiç olmadığı kadar yakın. Fotomaç'ın Brezilya'da yayın yapan UOL'dan derlediği habere göre 31 yaşındaki Hollandalı futbolcu, alacakları ödenmediği gerekçesiyle kulübü Corinthians'a ihtarname gönderdi ve önündeki seçenekleri değerlendirmeye başladı. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan futbolcu gemileri yaktı.

ALACAĞI 900 BİN EURO

Kulüpten geçmişten bugüne biriken 900 bin euro'luk borcunu talep eden ancak muhatap bulamayan Hollandalı futbolcu, geçtiğimiz günlerde ihtarname gönderdi. Bu durum kulüp tarafından hoş karşılanmazken Depay da seçeneklerini değerlendiriyor. Menajerler tarafından siyahbeyazlılara önerilen Depay transferinde önemli bir fırsat doğduğu aktarıldı. Başarılı futbolcu için temaslara başlayacak olan siyah-beyazlılar, oyuncunun bonservisini eline almasını bekliyor. Depay'ı bedelsiz olarak transfer etmek isteyen yönetim, sadece maaş ödeyecek.

HER MEVKİDE OYNUYOR

Memphis Depay hücumda her bölgede forma giyebilen bir futbolcu. Ağırlıklı olarak sol kanat ve forvette forma giyebilen tecrübeli futbolcu gerektiği zamanlarda forvet arkası, 10 numara ve sağ kanatta da görev alabiliyor. Hücumda teknik direktörlerin elini rahatlatan Hollandalı oyuncuya Norveçli Ole Gunnar Solskjaer de sıcak bakıyor.