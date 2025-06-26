Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. İtalyan basını; siyah beyazlıların geçtiğimiz sezon Milan’da kiralık olarak oynayan ve bonservisi Roma’da bulunan Tammy Abraham için görüşmeler yaptığını iddia etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Hücum hattı için birçok ismi gündemine alan siyah-beyazlı takımla ilgili İtalyan basınından yeni bir iddia geldi. Fotomaç'ın La Gazetta dello Sport'tan derlediği habere göre; Beşiktaş'ın, bonservisi Roma'da bulunan Tammy Abraham ile ilgilendiği öne sürüldü. Kara Kartal, Roma'nın gözden çıkardığı İngiliz golcü için kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. Roma'nın teknik direktörü Daniele De Rossi, 26 yaşındaki oyuncuyu gelecek planlamasında düşünmezken, kulüp de maaş yükünden kurtulmak istiyor.

SÜRECİ ADALI YÖNETİYOR

Başkan Serdal Adalı'nın, transfer sürecini bizzat yürüttüğü ve Roma kulübuyle doğrudan temasa geçtiği öğrenildi. Siyah-beyazlılar, Abraham'ı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya dahil etmek istiyor. Abraham'ın da düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ve İstanbul seçeneğini cazip bulduğu kaydedildi. Fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve Premier Lig deneyimiyle Süper Lig'e büyük fark katması beklenen yıldız için görüşmelerin şu günlerde hız kazanması bekleniyor.

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Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Abraham, bu sezon kiralık olarak formasını giydiği AC Milan ile 45 maçta 10 gol ve 7 asist üretti.