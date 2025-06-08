Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde heyecan dorukta. Play-off yarı final serisinin ikinci randevusunda Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes kozlarını paylaşacak. İlk karşılaşmada parkeden galibiyetle ayrılarak seride 1-0 öne geçen Anadolu Efes, Başantrenör Luca Banchi yönetiminde avantajını perçinlemeyi hedefliyor. Öte yandan, siyah-beyazlılar taraftarı önünde mücadeleye çıkacak olmanın motivasyonuyla parkede dengeyi sağlama peşinde. Dušan Alimpijević’in öğrencileri, bu zorlu mücadeleyi kazanarak seriyi 1-1’e getirmenin planlarını yapıyor. Peki, Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off heyecanı, yarı final serisinin ikinci maçıyla devam ediyor. Serinin ilk karşılaşmasında Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde sahne alan Anadolu Efes, nefes kesen mücadelede rakibini 90-87 mağlup ederek seride 1-0 öne geçmişti. Şimdi ise gözler ikinci randevuda. Anadolu Efes cephesinde hedef seriyi 2-0'a taşıyarak büyük final için dev bir adım daha atmak. Başantrenör Luca Banchi'nin liderliğindeki lacivert-beyazlılar, ilk maçta ortaya koydukları etkili oyunla galibiyetin mesajını net bir şekilde verdi. Ancak Beşiktaş cephesinde işler bitmiş değil. Dušan Alimpijević yönetimindeki siyah-beyazlılar, taraftarının desteğiyle parkede geri dönüşün planlarını yapıyor. İç saha avantajını bu kez galibiyetle taçlandırmak isteyen Kartal, seriyi 1-1'e getirerek final umudunu diri tutmak istiyor. Peki, Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ FİBABANKA-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçı 8 Haziran Pazar günü saat 20.30'da başlayacak. BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ İLE ANADOLU EFES ARASINDA 139. RANDEVU

Tarihleri boyunca 138 defa karşı karşıya gelen Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında 139. kez rakip olacak. Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka ile oynadığı 138 maçta 99 galibiyet alırken, 39 karşılaşmada ise kaybeden taraf oldu. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde oynanan 128 maçta ise 92 galibiyet Anadolu Efes alırken, 36 maçı da Beşiktaş kazandı.