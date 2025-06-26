Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha bölgesi için kadrosuna yıldız bir isim dahil etmek istiyor. Bu doğrultuda siyah beyazlı idareciler, Benfica’da kiralık oynayan ve PSG ile sözleşmesi devam eden Renato Sanches’e teklif sunmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, orta sahada fark yaratacak bir yıldız transferi için kolları sıvadı. Fotomaç'ın haberine göre, Kara Kartal'a geçtiğimiz sezon Benfica'da kiralık olarak forma giyen Renato Sanches menajerler tarafından önerildi. Portekiz ekibi oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacağını açıklamasından sonra Siyah-beyazlılar, PSG ile temasa geçerek 26 yaşındaki futbolcunun durumunu sordu ve yeniden kiralanması konusunda temasa geçti.

ELİT OYUNCULARDAN

Fizik gücü, topla dikine çıkışları ve patlayıcı özelliğiyle dikkat çeken 27 yaşındaki futbolcu, form tuttuğunda Avrupa'nın elit orta sahalarından biri olarak gösteriliyor. Siyah-beyazlılar tecrübeli orta sahayı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Teknik Direktör Solskjaer'in Sanches ismine onay verdiği belirtiliyor. Kariyerine Benfica'da başlayan, ardından Bayern Münih, Swansea, Lille ve PSG ve Roma gibi devlerde forma giydi.