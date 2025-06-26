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F.Bahçe'den Sörloth atağı! F.Bahçe'den Sörloth atağı! 23:10
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Menajerlerden G.Saray'a flaş transfer önerisi! Menajerlerden G.Saray'a flaş transfer önerisi! 22:54
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Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır'ı istiyor! Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır'ı istiyor! 22:03
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