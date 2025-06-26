Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Kaliteli bir orta saha arayışında olan siyah beyazlılar, aradığı oyuncuyu Portekiz'de buldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Kadrosuna bir 6 numara takviyesi yapacak olan Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim Portekiz ekibi Vitoria Guimares'de forma giyen Tomas Handel oldu.

Takvim'in Record'dan derlediği haberde, Beşiktaş'ın ilerleyen günlerde Handel için resmi teklif yapmaya hazırlandığı ancak Vitoria'nın transfere şu an için olumlu yaklaşmadığı belirtildi. Haberde, 24 yaşındaki Portekizli ön libero için belirlenen bonservis bedelinin 12 milyon Euro olduğu ancak Beşiktaş'tan buna yakın bir teklif gelip gelmeyeceğinin belirsiz olduğu kaydedildi. Vitoria'nın 2029'a kadar kontratı bulunan oyuncuyu satmaya yanaşmadığı ancak yüksek bedelli bir kiralama teklifi ve opsiyonla birlikte ayrılığı düşünebileceği aktarıldı.