Yeni sezon planlamalarını sürdüren Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Orta saha arayışında olan siyah beyazlılar, Japon futbolcu Joel Chima Fujita'yı gündemine aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta transfer operasyonu dört bir koldan devam ediyor. Yeni sezonda iddialı bir takım oluşturmak isteyen siyah beyazlılar, orta saha bölgesine takviye yapmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda Kartal'ın listesine giren son futbolcu belli oldu. Fransız gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre Beşiktaş, Belçika ekibi St. Truiden'de forma giyen Joel Chima Fujita ile ilgileniyor.

Haberde; AEK Atina'nın da ilgi gösterdiği 23 yaşındaki isim için siyah beyazlıların St. Truiden'le doğrudan temasa geçtiği aktarıldı. Bunun yanı sıra Japon futbolcunun da Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı bildirildi.

BU SEZON 36 MAÇA ÇIKTI!

Fujita bu sezon toplam 36 karşılaşmada boy gösterdi. Genç oyuncu bu maçlarda 4 asist yaptı.