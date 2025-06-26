Beşiktaş'ta transfer operasyonu dört bir koldan devam ediyor. Yeni sezonda iddialı bir takım oluşturmak isteyen siyah beyazlılar, orta saha bölgesine takviye yapmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda Kartal'ın listesine giren son futbolcu belli oldu. Fransız gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre Beşiktaş, Belçika ekibi St. Truiden'de forma giyen Joel Chima Fujita ile ilgileniyor.
Haberde; AEK Atina'nın da ilgi gösterdiği 23 yaşındaki isim için siyah beyazlıların St. Truiden'le doğrudan temasa geçtiği aktarıldı. Bunun yanı sıra Japon futbolcunun da Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı bildirildi.
BU SEZON 36 MAÇA ÇIKTI!
Fujita bu sezon toplam 36 karşılaşmada boy gösterdi. Genç oyuncu bu maçlarda 4 asist yaptı.
🇯🇵🐣 Infos #STVV: 🦅🇹🇷 Besiktas keeps a close eye on Joel Chima Fujita! After AEK Athens interest, Besiktas has took contact with Sint Truiden in order to start talks about a permanent move. Fujita's keen on the move as Turkish made big proposal on the table. #JPL ⏳ Wait&See.. pic.twitter.com/4WXsUHkHWY— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 26, 2025