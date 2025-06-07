Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılacak antrenmanla başlayacaktır. Ardından futbol takımımız, yurt dışı kamp çalışmalarını 4-18 Temmuz tarihleri arasında, Avusturya'nın Bad Erlach kasabasında gerçekleştirecektir" denildi.
Beşiktaş'ın sezonu açacağı tarih belli oldu!
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran Cumartesi günü yapılacak antrenmanla başlayacağını duyurdu.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 07.06.2025- 18:20