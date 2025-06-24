Yeni sezonda şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için önemli isimlerle temaslarını sürdürüyor. Bu doğrultuda son olarak dünya futbolunun tanınmış forvetlerinden Suudi Arabistan Pro Ligi takımı Al-Ahli'de forma giyen Roberto Firmino ile temasa geçti. Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlı kulüp, Firmino'nun hem mali şartlarını hem de son fiziksel durumu ile ilgili geniş bir araştırma başlattı.

KARTAL'I HEDEFİNE UÇURUR

Kariyerinde Liverpool formasıyla 41 büyük başarılara imza atan Roberto Firmino, İngiliz ekibinde geçirdiği 8 sezonda 111 gol kaydeden 33 yaşındaki Brezilyalı golcü, geçen sezon Al-Ahli formasıyla 31 maça çıktı ve 12 gol atıp 10 asist yaptı. Suudi Ligi'ndeki yabancı sınırı nedeniyle 30 Ocak'tan bu yana lig maçına çıkamayan Firmino, 3 Mayıs'ta oynanan Asya Şampiyonlar Ligi finalinde ise 2 asist yaptı ve 74 dakika oynadı. Kawasaki'yi 2-0 yenen Al Ahli kupayı müzesine götürdü.

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Firmino, Brezilya'da Figueirense ve Tombense takımlarında oynadıktan sonra Ocak 2011'de 4 milyon euro karşılığı Hoffenheim'e transfer oldu. Brezilyalı yıldız, asıl sıçrayışını ise 41 milyon Euro'ya 2015'te transfer olduğu Liverpool'da yaşadı. Firmino, 8 yıllık Liverpool macerasının ardından 2023 yazında bedelsiz olarak Al Ahli'ye transfer oldu.