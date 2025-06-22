Yeni sezon transfer planlamalarını sürdüren Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda gelecek oyuncuların yanı sıra gidecek isimler de büyük merak konusu olmuştu. Bu doğrultuda yönetimin, ayrılacak futbolcularla birlikte 25 milyon Euro'luk bir transfer operasyonuna hazırlandığı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta takımdan gönderilecek futbolcular var ve yönetim de maaş yükünden kurtulmayı hedefliyor.

Fotomaç'ın haberine göre; birinci hedef, 25 milyon Euro'luk maaş yükünden tamamen kurtulup, yeni gelecek oyuncularla stratejik açıdan yönetilebilir bir maaş skalası yaratmak.

Yönetim, Immobile: 8, Chamberlain: 4.1, Paulista: 3.5, Masuaku: 3.4, Joao Mario: 3.3, Uduokhai'nin 2.8 milyon Euro fesih bedelleriyle birlikte en az 25 milyon Euro'luk bir operasyona hazırlanıyor.