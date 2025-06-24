TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta gündem Christopher Bonsu Baah!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların son olarak Genk formasını terleten Christopher Bonsu Baah ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...
Kadrosuna en az 2 kanat takviyesi yapması beklenen Beşiktaş'ın ara transferde de gündemine aldığı Christopher Bonsu Baah için yeniden harekete geçtiği öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre siyah beyazlıların Genk'te forma giyen 20 yaşındaki Ganalı sol açık için ilerleyen günlerde Belçika ekibi ile temaslarını sıklaştırıp teklifini ileteceği de gelen haberler arasında. Genç yeteneğin bonservis bedeli yaklaşık olarak 10 milyon euro.