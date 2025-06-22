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Fenerbahçe Milan Skriniar için teklifini yaptı Fenerbahçe Milan Skriniar için teklifini yaptı 23:48
Fenerbahçe'den Jhon Duran hamlesi! Fenerbahçe'den Jhon Duran hamlesi! 23:38
Beşiktaş seriye tutundu! Beşiktaş seriye tutundu! 23:07
Beşiktaş seriye tutundu! Beşiktaş seriye tutundu! 22:43
Galatasaray'a Japon stoper! Transfer... Galatasaray'a Japon stoper! Transfer... 22:39
Fenerbahçe'ye süper solak! Hollanda'ya damga vurmuştu Fenerbahçe'ye süper solak! Hollanda'ya damga vurmuştu 22:31
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Potanın Perileri çeyrek finalde! Potanın Perileri çeyrek finalde! 22:20
Beşiktaş'tan Embolo hamlesi Beşiktaş'tan Embolo hamlesi 22:20
Potanın Perileri çeyrek finalde! Potanın Perileri çeyrek finalde! 22:13
Beşiktaş'ın Esposito ısrarı Beşiktaş'ın Esposito ısrarı 22:12
Fırtına'dan kanata Boga! Fırtına'dan kanata Boga! 22:08
Trabzonspor Wooh'u bekliyor Trabzonspor Wooh'u bekliyor 22:07
Beşiktaş seriye tutundu!
Beşiktaş'tan Embolo hamlesi
Canlı altın ve döviz kuru takibi 22 Haziran 2025
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