Beşiktaş, Esposito için Spezia'ya sunacağı teklifi belirledi. Siyah beyazlılarda Solskjaer'in ısrarla istediği oyuncu için tüm şartlar zorlanacak.

Yeni sezonda orta saha hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Serie B ekiplerinden Spezia'da forma giyen Salvatore Esposito'yu gündemine aldı. İtalyan basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre; Beşiktaş, 23 yaşındaki oyuncu için Spezia'ya 6 milyon euro + bonuslar içeren bir teklif yapmaya hazır. İtalyan kulübü, oyuncusunu bırakmaya sıcak bakıyor ancak bonuslarla birlikte toplam rakamın 7 milyon euro seviyelerine çıkmasını talep ediyor.

TRANSFER YETKİYİ BEKLİYOR

Siyah beyazlılar, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de onay verdiği Esposito'nun transferini bugünkü olağanüstü genel kurulun ardından netleştirmeyi planlıyor. Yönetim, kulüpteki yetki paylaşımı ve stratejik planlamaların netleşmesinden sonra resmi adımları atacak. Genç oyuncunun da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Spezia ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi olan defansif orta saha geçtiğimiz sezon 37 resmi maçta attığı 7 gol ve yaptığı 10 asist katkısı yaptı.