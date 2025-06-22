Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması kapsamında hücum hattını güçlendirmek için rotayı Fransa'ya çevirdi. Fotomaç'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Monaco forması giyen Breel Embolo için transfer çalışmalarına hız verdi. Sakatlığı sebebiyle geçtiğimiz sezonun büyük bölümünü kaçıran 28 yaşındaki İsviçreli golcünün, takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Teknik direktör Solskjaer'in de Embolo ismine onay verdiği belirtiliyor. Siyahbeyazlılar, bu transferi uygun bir bonservis bedeliyle bitirmek istiyor.
Beşiktaş'tan Breel Embolo hamlesi
Beşiktaş, gelecek sezon için ilk olarak hücum hattına takviye yapacak. Siyah beyazlılar bu noktada rotasını Fransa'ya çevirdi ve Embolo için çalışmalarına başladı.
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Yayın Tarihi: 22.06.2025- 06:41