Beşiktaş'tan Breel Embolo hamlesi

Beşiktaş, gelecek sezon için ilk olarak hücum hattına takviye yapacak. Siyah beyazlılar bu noktada rotasını Fransa'ya çevirdi ve Embolo için çalışmalarına başladı.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 22.06.2025- 06:41