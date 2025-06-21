Siyah-beyazlı yönetim, Dolberg transferi için resmi görüşmelere başladı. Anderlecht, oyuncusu için yaklaşık 5 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Fotomaç'ta yer alan habere göre Beşiktaş ise bu rakamı aşağı çekmek için yoğun çaba harcıyor. Danimarkalı futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında siyah-beyazlıların dışında İngiliz ekiplerinin de devreye girdiği öğrenildi. Teknik Direktör Solskjaer, 27 yaşındaki golcüyü transfer listesinde ilk sıraya koydu. Solskjaer, Dolberg'in hem fizik gücü hem bitiriciliğiyle Süper Lig'de fark yaratacağı görüşünde.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

Yıldız forvet, 2023'ün yaz transfer döneminde 5 milyon Euro'ya Belçika'nın yolunu tutmuştu. Yönetim, bonservis rakamını aşağı çekemezse kiralık + satın alma opsiyonlu formülü devreye sokacak. Dolberg cephesi ise Türkiye'ye sıcak bakıyor. Geçtiğimiz sezon Anderlecht ekibiyle 24 gol, gol 2 asist toplam 26 gole katkıda bulunan deneyimli futbolcu Danimarka Milli Takım formasıyla çıktığı 55 maçta toplam 12 gole imza attı.