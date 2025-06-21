Beşiktaş'ın yeni sezon planları arasında yer almayan Joao Mario'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Solskjaer'in gönderilecekler listesine eklediği oyuncunun, Suudi Arabistan'dan talibi çıktı. Sabah'ın haberine göre, Al-Fateh kulübünün Portekizli futbolcu için Beşiktaş'a 2 milyon Euro'luk teklif yaptığı aktarıldı.
Siyah-beyazlılar ile Suudi ekibi arasındaki pazarlıklar devam ederken 32 yaşındaki orta sahanın transferinin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanmasının yüksek ihtimal olduğu belirtildi.
2 milyon Euro bedelle Benfica'dan transfer edilen Joao Mario, siyah-beyazlı forma ile 39 maça çıkarken 7 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli ismin Transfermarkt verilerine göre 2 milyon 100 bin Euro değeri bulunuyor.