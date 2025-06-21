Yeni sezonda şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Kartal'ın Portekizli yıldızı Joao Mario'ya Suudi Arabistan'dan teklif geldi. İşte detaylar...(BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın yeni sezon planları arasında yer almayan Joao Mario'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Solskjaer'in gönderilecekler listesine eklediği oyuncunun, Suudi Arabistan'dan talibi çıktı. Sabah'ın haberine göre, Al-Fateh kulübünün Portekizli futbolcu için Beşiktaş'a 2 milyon Euro'luk teklif yaptığı aktarıldı.

Siyah-beyazlılar ile Suudi ekibi arasındaki pazarlıklar devam ederken 32 yaşındaki orta sahanın transferinin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanmasının yüksek ihtimal olduğu belirtildi.

2 milyon Euro bedelle Benfica'dan transfer edilen Joao Mario, siyah-beyazlı forma ile 39 maça çıkarken 7 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli ismin Transfermarkt verilerine göre 2 milyon 100 bin Euro değeri bulunuyor.