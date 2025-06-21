Gelecek sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş, aradığı stoperi İtalya'da buldu. Hellas Live'da yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre siyah- beyazlılar, Empoli ile sözleşmesi sona eren Ardian Ismajli'ye talip oldu. Piyasa değeri 6 milyon euro olan oyuncu, sağ stoper mevkisinde görev yapıyor. Geçtiğimiz sezon İtalyan ekibiyle 31 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, Arnavutluk Milli Takımı formasıyla 45 maça çıktı.
Beşiktaş Ardian Ismajli'ye talip
Beşiktaş, aradığı stoperi İtalya'da buldu. Siyah beyazlılar, Empoli forması giyen Ardian Ismajli için girişimlere başlayacak. BJK SPOR HABERLERİ
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Yayın Tarihi: 21.06.2025- 06:41