Beşiktaş Ardian Ismajli'ye talip

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş, aradığı stoperi İtalya'da buldu. Hellas Live'da yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre siyah- beyazlılar, Empoli ile sözleşmesi sona eren Ardian Ismajli'ye talip oldu. Piyasa değeri 6 milyon euro olan oyuncu, sağ stoper mevkisinde görev yapıyor. Geçtiğimiz sezon İtalyan ekibiyle 31 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, Arnavutluk Milli Takımı formasıyla 45 maça çıktı.