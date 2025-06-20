Beşiktaş Silas'ın peşinde!

Önümüzdekisezona güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Beşiktaş, kanat bölgesi için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonu Kızılyıldız'da kiralık olarak geçiren Silas ile ilgileniyor. Africafoot'ta yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre bonservisi Stuttgart'ta bulunan futbolcuyu Kızılyıldız 7 milyonluk satın alma opsiyonunu pahalı bularak kullanmadı. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş, 26 yaşındaki kanat oyuncusu için harekete geçti. Sırp ekibiyle geçtiğimiz sezon 15 maçta forma giyen Silas, 5 gol, 1 asist kaydetti. Ayrıca Silas, Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 2 gol attı.