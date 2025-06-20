Beşiktaş'a transfer süreci oldukça gündem olan Onur Bulut, siyah beyazlılarda beklentilerin altında kaldı.
Beşiktaş'ta 75 karşılaşmada görev alan 31 yaşındaki oyuncu yeni sezon öncesi sürpriz bir transfere imza attı.
Başakşehir, Onur Bulut ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
✅️ Hoş geldin Onur Bulut Kulübümüz, son olarak Beşiktaş JK forması giyen Onur Bulut ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Onur Bulut'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/vgg1ap1vpW— RAMS Başakşehir (@ibfk2014) June 20, 2025