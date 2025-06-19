TRANSFER HABERİ: Şampiyonlar Ligi Finali'nden Beşiktaş'a geliyor! Immobile'nin yerine...
Yeni sezonda şampiyonluk yarışı verebilecek kadro kurmanın hesaplarını yapan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Forvet hattında Immobile'nin ayrılık ihtimaline karşılık tecrübeli bir ismi kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, Inter ile Şampiyonlar Ligi Finali'nin ardından yollarını ayıran Marko Arnautovic'i listesine ekledi. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.06.2025- 16:11
Yeni sezonda iddialı takım kurmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı.
Ciro Immobile'nin ayrılma ihtimaline karşı forvet bölgesi için arayışa geçen Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.
Avusturya basını Kurier'de yer alan habere göre; Beşiktaş ve Rapid Wien, Inter'den ayrılan Marko Arnautovic ile ilgileniyor.
Geçtiğimiz sezon Inter ile 28 maçta 908 dakika süre bulan 36 yaşındaki yıldız golcü, 7 gol, 2 asist kaydetti.