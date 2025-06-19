TRANSFER HABERİ: Şampiyonlar Ligi Finali'nden Beşiktaş'a geliyor! Immobile'nin yerine...

TRANSFER HABERİ: Şampiyonlar Ligi Finali'nden Beşiktaş'a geliyor! Immobile'nin yerine...

Yeni sezonda şampiyonluk yarışı verebilecek kadro kurmanın hesaplarını yapan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Forvet hattında Immobile'nin ayrılık ihtimaline karşılık tecrübeli bir ismi kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, Inter ile Şampiyonlar Ligi Finali'nin ardından yollarını ayıran Marko Arnautovic'i listesine ekledi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.06.2025- 16:11