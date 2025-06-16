Beşiktaş, sağ bek pozisyonunda yaşadığı sıkıntıları aşmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Takvim'in haberine göre siyah-beyazlı yönetimin, AC Milan ile sözleşmesi ay başında sona erecek olan Davide Calabria için kulübüyle iletişime geçtiği ve oyuncunun durumunu sorduğu bildirildi.

Calabria'nın Serie A devinden ayrılması durumunda, Kartal'ın oyuncuyu kadrosuna katmak için ciddi bir teklif sunmayı planladığı ifade ediliyor. Öte yandan Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Osayi Samuel'e Kartal'ın yöneldiği biliniyordu. Ancak Nijeryalı futbolcunun yüksek maaş talebi Siyah-Beyazlılar'ı 28 yaşındaki sağ beke yöneltti.

Geride kalan sezonu kiralık olarak Bologna'da geçiren Calabria, 13 resmi maçta görev aldı. 1.83 boyundaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 asistlik katkı sağladı. İtalyan yıldızın güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon Euro olarak öne çıkıyor. Bu değer, oyuncunun potansiyeli ve deneyimi göz önünde bulundurulduğunda, Beşiktaş için cazip bir seçenek haline geliyor.