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Hakan'ın babasından G.Saray paylaşımı Hakan'ın babasından G.Saray paylaşımı 00:11
G.Saray'a Ter Stegen müjdesi! Barça... G.Saray'a Ter Stegen müjdesi! Barça... 00:11
Berke Özer için flaş transfer açıklaması! Berke Özer için flaş transfer açıklaması! 00:11
F.Bahçe'nin golcüsüne rekor teklif! F.Bahçe'nin golcüsüne rekor teklif! 00:11
Beşiktaş'ta o futbolcuyla görüşmeler başladı! Beşiktaş'ta o futbolcuyla görüşmeler başladı! 00:11
Galatasaray'a transferde kötü haber! Galatasaray'a transferde kötü haber! 00:11
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F.Bahçe'ye Alman golcü! F.Bahçe'ye Alman golcü! 00:11
Immobile'ye ülkesinden teklif Immobile'ye ülkesinden teklif 00:11
Djordje Petrovic'e Sane tarifesi! Djordje Petrovic'e Sane tarifesi! 00:11
F.Bahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu F.Bahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu 00:11
G.Saray'dan savunma operasyonu! G.Saray'dan savunma operasyonu! 00:11
F.Bahçe'ye Ada'dan kanat transferi! F.Bahçe'ye Ada'dan kanat transferi! 00:10
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Beşiktaş'a İtalyan oyun kurucu!
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