Yeni sezonda şampiyonluğa oynayabilecek bir kadro kurmanın hesaplarını yapan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Santrfor pozisyonunda büyük bir ismi transfer etmeyi amaçlayan siyah-beyazlılarda flaş bir iddia gündeme geldi. Kartal'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile'ye ülkesinde iki kulübün talip olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Corriere dello Sport'un haberine göre, Moise Kean'e bir alternatif arayan Serie A ekibi Fiorentina'nın, Beşiktaş'ın golcüsü Ciro Immobile'ye 2 yıllık sözleşme önerdiği iddia edildi.

Haber geçen sezon kaydettiği 25 golle dikkatleri üzerine çeken Kean'e hem bir yedek hem de onun olası satışında yerine oynayabilecek bir golcü aradığı aktarıldı.

Haberde ayrıca İtalyan devi Milan'ın da golcü futbolcunun menajeriyle görüştüğü belirtilirken, Mor Menekşeler'in hem Milan'ı devre dışı bırakmak hem de 6 milyon Euro maaşı bulunan Immobile'yi ikna edebilmek için 2 yıllık bir sözleşme önerdiği bildirildi.

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