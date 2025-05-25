CANLI SKOR ANA SAYFA
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
Solskjaer'den sakatlık açıklaması! Solskjaer'den sakatlık açıklaması! 18:39
Fatih Tekke: Mevcut kadroyla... Fatih Tekke: Mevcut kadroyla... 18:38
G.Saray şampiyonluğu kutluyor | CANLI G.Saray şampiyonluğu kutluyor | CANLI 18:26
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! 17:51
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu 17:35
Ezeli rakipler 18'lik yıldız için yarışta! Ezeli rakipler 18'lik yıldız için yarışta! 16:50
Daha Eski
G.Saray taraftarları Yenikapı'ya akın etti! G.Saray taraftarları Yenikapı'ya akın etti! 16:13
Şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı! Şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı! 15:22
G.Saray'dan hücuma sürpriz hamle! G.Saray'dan hücuma sürpriz hamle! 15:18
F.Bahçe'de 6 ayrılık birden! F.Bahçe'de 6 ayrılık birden! 14:44
Trabzonspor'un genç kalecisi ameliyat edildi Trabzonspor'un genç kalecisi ameliyat edildi 14:13
Fenerbahçe Beko-Monaco maçı bilgileri Fenerbahçe Beko-Monaco maçı bilgileri 14:06
Solskjaer'den sakatlık açıklaması!
Beşiktaş - Ç. Rizespor | CANLI
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 25 Mayıs Pazar
Türkiye-Hollanda voleybol maçı detayları