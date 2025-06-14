Şampiyonlukta iddialı bir kadro kurmak için yola çıkan Beşiktaş transferde hareketli günler geçiriyor. Başkan Serdal Adalı'nın camiaya sol kanat, santrfor ve orta sahada yıldız sözüne karşılık olarak Federico Chiesa ismi gündeme geldi. İşte detaylar...(BJK spor haberi)

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir isim gündeme geldi. Geçtiğimiz sezon transfer olduğu Liverpool'da umduğunu bulamayan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Federico Chiesa menajerler aracılığıyla siyah-beyazlılara önerildi.

Başkan Serdal Adalı "Öncelikli mevkilerimiz santrfor, sol kanat ve orta saha. Bu 3 bölgeye yapacağımız transferler tartışmasız, net ve direkt ilk 11'e isimler olacak." demişti. Fotomaç'ın haberine göre, yönetimin İtalyan yıldızın durumunu takip edip karar vereceği aktarıldı.

Geçen sezon 12 milyon Euro'luk bedelle Juventus'tan Liverpool'a transfer olan Chiesa, Premier Lig'de yalnızca 6 maçta 104 dakika süre alırken, tüm kulvarlarda da 14 maça çıkıp 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. 27 yaşındaki İtalyan yıldızın İngiliz ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt verilene göre de 14 milyon Euro değer biçiliyor.